Sara Mariano: saiba quem é a cantora gospel desaparecida após ir para evento religioso, na Bahia

Sara Mariano foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24), quando saiu para um evento religioso — Foto: Reprodução/Instagram @saramariano.br

Sara mantém perfil com mais de 50 mil seguidores no Instagram, onde mostra sua rotina, posta trechos de pregações e de encontros com mulheres da igreja. A cantora e pastora é adorada nas igrejas em que se apresenta e acarreta fãs desde 2017. Em sua publicação mais recente, a pastora canta e dança em uma igreja com fiéis. Nos comentários, seguidores se preocuparam com o desaparecimento.

Ederlan Mariano contou à TV Bahia que a esposa foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24), quando saiu da casa onde mora, no bairro de Valéria, em Salvador, para se apresentar em um evento religioso. Ele disse que uma câmera de segurança flagrou o momento em que ela deixou a residência e entrou em um carro, mas não sabe quem foi o motorista que a levou. headtopics.com

Enquanto a família de Amarildo ainda espera para ser indenizada, o Conselho de Justificação (CJ), aberto em 2013 contra o major Edson e o tenente Medeiros, se arrasta na Justiça. Em outro vídeo, publicado no perfil da irmã de Sara Mariano, Soraya Correia, a mãe da cantora gospel pedia ajuda para localizar a filha. Na publicação, ela também revelou que Sara tinha algo sério para contar.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) iniciou as investigações do desaparecimento da pastora, que foi registrado formalmente como acontecido na quarta (25).Milicianos são presos; e munição, joias e dinheiro apreendidos na casa de chefe da quadrilha na Zona Oeste do Rio headtopics.com

