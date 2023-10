Sara Mariano: corpo de cantora gospel é encontrado carbonizado, na Bahia

Sara Mariano foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24), quando saiu para um evento religioso — Foto: Reprodução/Instagram @saramariano.br, de 38 anos, foi encontrado carbonizado na região metropolitana de Salvador na tarde desta sexta-feira. A vítima estava desaparecida desde a véspera, quando saiu de um bairro na periferia da capital baiana rumo a Camaçari para um encontro de mulheres. A informação é do jornal A Tarde.

De acordo com a publicação, os restos mortais foram reconhecidos pelo marido e produtor da vítima, Ederlan Mariano. Nas redes sociais, a família de Sara publicou mensagens de pesar. "Pq meu Deus tão linda, amava tanto a filha...", escreveu Soraya Correia, irmão de Sara. "Luto pela minha irmã", afirmou ela.Mariano, segundo A Tarde, reconheceu a mulher por meio da aliança encontrada perto do corpo, em Dias D'avila. Ele teve o celular apreendido e foi levado para prestar depoimento na 25ª delegacia de Polícia, no município.

Sara mantém perfil com mais de 50 mil seguidores no Instagram, onde mostra sua rotina, posta trechos de pregações e de encontros com mulheres da igreja. A cantora e pastora é adorada nas igrejas em que se apresenta e acarreta fãs desde 2017. Em sua publicação mais recente, a pastora canta e dança em uma igreja com fiéis. Nos comentários, seguidores se preocuparam com o desaparecimento. headtopics.com

"Uma coisa eu sei: nada ficará oculto. Assim diz a palavra do Senhor", escreveu uma seguidora. "Não existe nada oculto, Jesus Cristo revela tudo", comentou outra.Ederlan Mariano contou à TV Bahia que a esposa foi vista pela última vez na noite de terça-feira (24), quando saiu da casa onde mora, no bairro de Valéria, em Salvador, para se apresentar em um evento religioso.

