Saquarema recebe pelo segundo ano consecutivo a certificação global Bandeira Azul

As praias e marinas certificadas precisam comprovar, anualmente, o cumprimento dos 34 critérios estabelecidos pela Foundation for Environmental Education - FEE, fundação internacional responsável pela promoção do Programa. Os critérios têm como foco gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Novembro Azul: Saquarema organiza ações de conscientização e prevenção do câncer de próstataNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Iguaba recebe oficialmente a Bandeira Azul temporada 2023/2024Jornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Saquarema realiza mais uma edição do prêmio de poesia para estudantes nesta quarta-feiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Inscrições para Técnicos Especialistas Culturais em Saquarema terminam nesta quartaSelecionados irão analisar os projetos inscritos nos editais da Lei Paulo Gustavo no município

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeitura de Saquarema realiza Mostra de Práticas PedagógicasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Prefeitura de Saquarema abre inscrições para workshop gratuito de Pintura em TecidoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕