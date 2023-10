Saquarema abre chamadas públicas para editais culturais da Lei Paulo Gustavo

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Inclusão, Ciência e Tecnologia/Subsecretaria de Cultura, está realizando cinco chamadas públicas que representam investimento na ordem de R$ 750 mil e vão contemplar quase oitenta projetos culturais no Município, com base em editais da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar, nº 195, de 08 de julho de 2022).

Os editaisOs editais vão atender, além do segmento audiovisual, apoio financeiro e lançamento de obras audiovisuais, apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de cinemas, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, e premiações culturais de outras linguagens, com o objetivo de fomentar a democratização do acesso aos recursos e estimular a cadeia produtiva, incluindo a...

