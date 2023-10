Santos x Coritiba: CBF divulga áudios do VAR e admite erro de árbitro em pênalti

O Santos venceu o Coritiba por 2 a 1, na última quinta-feira (26), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas ficou na bronca com a arbitragem por causa do pênalti marcado a favor dos visitantes.Com quatro minutos do primeiro tempo, o Coxa vai ao ataque. Em um chute dentro da área, a bola bate no braço do lateral-esquerdo Dodô.

O VAR corretamente recomenda uma revisão, para que o árbitro avalie novamente e possa invalidar a marcação, em virtude da ausência de infração. O árbitro principal decide, de forma equivocada, pela manutenção de sua decisão inicial - vídeo da CBF.Wagner do Nascimento Magalhães teve o apoio do árbitro de vídeo Carlos Eduardo Nunes Braga e a da assistente Andrea Izaura Maffra Marcelino, ambos na cabine do VAR.

