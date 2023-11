Santos vira sobre o Flamengo em jogo marcado por expulsão de Gerson

O gol da virada santista veio aos 43 minutos do segundo tempo com o zagueiro Joaquim, em chute forte da intermediária que o goleiro Rossi aceitou. Fôlego contra o Z4 A vitória é fundamental para o Peixe na luta contra o rebaixamento. O Santos chega a 37 pontos, na 15ª posição, e abre cinco do Goiás, que está no Z4, mas ainda joga na quinta-feira (2). Já o Flamengo cai para a sexta posição, com 50 pontos, mas tem um jogo a menos.

