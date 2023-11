Santos vence o Flamengo de virada e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Santos, bem armado, conseguiu concentrar seus contra-ataques pela esquerda, principalmente com Soteldo. Com a bola parada, criou a melhor chance. Aos 11 minutos, após escanteio pela esquerda, Rossi saiu mal do gol e Joaquim subiu muito para cabecear para fora.

Empurrado pela maioria de torcedores no estádio, o Flamengo continuou na pressão e o gol saiu aos 20 minutos. Arrascaeta bateu escanteio pela esquerda, Lucas Braga desviou e Pedro, na segunda trave, abriu o placar no Mané Garrincha.

O final do primeiro tempo foi intenso. Gerson foi expulso por acertar uma cotovelada no rosto de Furch. O VAR foi acionado. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo quase fez o segundo, mais uma vez com Pedro. João Paulo, em grande fase, defendeu mais uma.

Com a mudança no panorama da partida, os dois técnicos alteração suas equipes no intervalo. Nabusca por mais marcação no meio de campo, Tite colocou Victor Hugo no lugar de Luiz Araújo, além de Matheuzinho substituindo Wesley. Já Marcelo Fernandes tirou o volante Rincón para colocar o velocista Mendoza.

O jogo ficou morno com as duas equipes sem produzir grandes oportunidades, mas, aos 43 minutos, o zagueiro Joaquim carregou a bola e mandou uma bomba para virar o placar: 2 a 1. A euforia santista foi tão grande, que Lucas Braga, já no banco após ser substituído, recebeu o cartão vermelho por invadir o campo.

