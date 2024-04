San Lorenzo tem temporada discreta na Copa da Liga Argentina

Primeiro rival do Palmeiras no grupo F, na Copa Libertadores, o San Lorenzo faz uma temporada discreta na disputa da Copa da Liga Argentina. A equipe está no meio da tabela da competição e vem de uma derrota no clássico com o Boca Juniors, no último sábado (30). Antes de receber o Verdão às 21h30 (de Brasília), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, o Ciclón perdeu de virada para o rival em La Bombonera por 2 a 1. Essa foi a terceira derrota da equipe no campeonato nacional.

Além disso, o time tem seis empates e três vitórias. Com isso, soma 15 pontos e está na nona posição do grupo B. O atual aproveitamento na competição é de 41,6%, após 12 jogos disputados. Na Copa da Liga Argentina, competição que equivale ao Campeonato Brasileiro, os quatro primeiros colocados de duas chaves, com 14 equipes em cada, classificam-se para o mata-mata. Atualmente, o San Lorenzo está a cinco pontos de distância do G-

