Salah brilha e Liverpool derrota Nottingham Forest por 3 a 0 para se reerguer no Inglês

Inglaterra - O Liverpool voltou a vencer no Campeonato Inglês. Neste domingo, pela 10ª rodada, o time de Jurgen Klopp derrotou o Nottingham Forest em Anfield por 3 a 0. O Liverpool vinha de uma derrota para o Tottenham e um empate com o Brighton & Hove Albion e se reestabelece na briga pelas primeiras posições.A vitória leva o Liverpool aos 23 pontos, a três do líder Tottenham.

O jogador entrou já na reta final da partidaO Liverpool dominou o primeiro tempo da partida, contando com boas atuações de Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Darwin Nunez. Aos 31 minutos, o zagueiro brasileiro Murillo saiu jogando errado, Salah serviu Nunez, que finalizou para Matt Turner espalmar. A bola sobrou para Diogo Jota, que só empurrou para as redes.

