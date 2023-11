‘Sala secreta’ de Michelangelo em Florença será aberta a visitantes

A “sala secreta” é um pequeno quarto com 10 metros de comprimento, três metros de largura e 2,5 metros de altura. Ela foi usada para armazenar carvão em um ponto antes de ser redescoberta durante trabalhos de renovação em 1975.

Paolo Dal Poggetto, então diretor do Museu das Capelas dos Médici, atribuiu muitos dos desenhos encontrados nas paredes a Michelangelo, embora outros tenham contestado isso desde então. O especialista acredita que o artista havia se refugiado na sala após entrar em conflito com o papa Clemente VII.Pequenos grupos guiados de quatro pessoas poderão visitar a sala por no máximo 15 minutos.

“O número limitado de visitantes por intervalo de tempo deve-se à necessidade de alternar períodos de exposição à luz LED com longos períodos de escuridão”, afirmou o museu.Mensagem de Lula sobre meta fiscal passa falta de confiança, diz Carlos Hotz

Mensagem de Lula sobre meta fiscal passa falta de confiança, diz Carlos Hotz

VEJA Mercado em vídeo desta quarta-feira recebe o sócio-fundador da A7 Capital. Entre outros assuntos, ele fala como o possível impacto do descumprimento do governo em relação ao déficit zero pode complicar o Banco Central.

