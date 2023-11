Salário dos mais ricos diminuiu e dos mais pobres aumentou após a pandemia, mostra estudo

Avaliando por grau de instrução, também foi registrada diferença entre a média do salário de admissãoO salário médio da camada mais pobre da população subiu 15,4% no pós-pandemia em comparação com 2019. Já com relação aos mais ricos a situação se inverteu, com queda real de 0,6% no salário médio desse grupo.

Gil do Vigor reage à declaração de Rachel Sheherazade sobre salário:"Faltou aconselhamento financeiro" Entre o grupo dos que ganham menos, o salário médio era de R$ 623,80 em 2019, foi para R$ 650,70 em 2022 e agora está em R$ 730,50. Enquanto isso, a média do salário dos mais ricos era de R$ 7.336,50 em 2019, reduziu para R$ 6.923,10 em 2022 e agora está em R$ 7.286.

Para o economista, mesmo com o valor do salário dos mais ricos voltando a ter aumento neste ano, o valor ainda é bem menor do que o que foi registrado na ‘base da pirâmide’. Avaliando por grau de instrução, nos últimos 12 meses teve aumento a média de salário de admissão de pessoas analfabetas (1%), com até o 5º ano incompleto (3%), 5º ano completo (2,9%), 6º ao 9º ano do fundamental (2,4%), fundamental completo (1,6%), ensino médio incompleto (0,7%) e médio completo (1,7%). headtopics.com

Já para pessoas com o ensino superior incompleto (-2,5%), superior completo (-4%), mestrado (-4,2%), doutorado (-0,7%) e com pós-graduação completa (-5,4%) houve redução da média de salário de contratação.Faraó dos Bitcoins usou fortuna para comprar jatinho de quase R$ 4 milhões com ajuda de ex-comparsa de Pablo EscobarEconomia

Salário dos mais ricos cai e dos mais pobres sobe no pós-pandemia, mostra estudoGanho de quem está na base da pirâmide foi de 15,4% desde 2019. Já quem está no topo teve perda de 0,6%. Reajuste do mínimo acima da inflação e Bolsa Família estão entre as razões Consulte Mais informação ⮕

Investir em ESG aumenta o lucro das empresas, afirma estudoOrganizações podem ampliar o crescimento dos lucros em 1% a cada aumento de 10% dos investimentos em ESG; governança e diversidade são impulsionadores dos resultados Consulte Mais informação ⮕

Cardio ou musculação? Treino de força supera aeróbico na queima de gordura, surpreende estudo de StanfordTrabalho foi publicado na revista científica da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes Consulte Mais informação ⮕

Geração Z quer menos cenas de sexo em filmes e séries, diz estudoEstudo foi conduzido pela Universidade da Califórnia Consulte Mais informação ⮕

Vênus tinha placas tectônicas parecidas com as da Terra, diz estudoA conclusão da existência de placas tectônicas em Vênus no passado reforça a teoria de vida microbiana em sua história antiga; saiba mais Consulte Mais informação ⮕

Justiça nega pedido de homem que cobrou de ex-companheira salário por serviços domésticosPara juiz, o homem se aproveitou do relacionamento para obter vantagem ilícita e alterou os fatos Consulte Mais informação ⮕