Saiba tudo sobre SEVENTEEN, grupo de k-pop que quebrou recorde de vendas

instagram.com/p/CthScH9BpCe/ Nome: Yoon Jeonghan De onde é: Coreia do Sul Data de nascimento: 4 de outubro de 1995 Ele é conhecido por ser o “Loki” do grupo. Sabe o deus da trapaça da mitologia nórdica que é interpretado pelo Tom Hiddleston nos filmes da Marvel? Esse mesmo. Isso porque JEONGHAN sabe trapacear muito bem em jogos (ninguém nem percebe!), além de ser ótimo pregar peças nos membros (MINGYU sabe bem…).

