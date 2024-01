Saiba quais áreas mais contratam brasileiros nos EUA. Quantidade de pedidos de green card oriundos do Brasil cresceu 48,9% no ano passado; especialista revela onde estão as oportunidades e como conseguir a permissão. Ao todo, foram 10.690 pedidos de visto de residência permanente por parte de cidadãos do Brasil, fazendo com que o país ficasse atrás apenas da Índia (64,7 mil), China (25,7 mil) e Filipinas (14,1 mil).

A consultoria especializada em imigração para os EUA conta que o percentual menor de aprovação em relação ao total de pedidos deve-se à da imigração americana: 'em novembro de 2022, pela primeira vez em muitos anos, o visto EB-2 NIW, que é o mais buscado pelos brasileiros, começou a ter um backlog, ou seja, uma espécie de fila, dado o aumento na procura pelo visto





Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil emitem 1,125 milhão de vistos em 2023A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram que emitiram 1,125 milhão de vistos para brasileiros em 2023. A marca foi alcançada após um recorde de demora na obtenção de vistos em São Paulo.

Pressão dos EUA ajudou a evitar golpe militar no BrasilDiplomatas admitem que a pressão discreta por parte dos EUA ajudou a mandar um recado aos militares brasileiros de que um processo golpista não encontraria respaldo pelo mundo.

Brasil adia política de reciprocidade de vistos para turistas dos EUA, Canadá e AustráliaEm recente decisão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou para 10 de abril a política de reciprocidade de vistos para turistas vindos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A exigência foi interrompida em 2019, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem moeda de troca – brasileiros que desejassem conhecer os três países continuaram a ter que apresentar o documento de entrada. Embora acompanhe o posicionamento histórico do Itamaraty, a medida pode ser uma pedra no sapato para o turismo no país, segundo Marcelo Gondim, da Gondim Law Corp, escritório em Los Angeles especializado em processos de imigração.

Irã acusa Israel e EUA por explosões no sul do paísO Irã acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão que deixou pelo menos 95 mortos no sul do país, onde uma multidão se reuniu para homenagear o quarto aniversário da morte do general Qasem Soleimani.

