Saiba onde assistir ao jogo Palmeiras x Bahia pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam no Allianz Parque pela 30ª rodada do Brasileirãoe Bahia se enfrentam no sábado (28), às 19 horas (horário de Brasília) no Allianz Parque, pela 30ª rodada doEsse será o segundo jogo do Verdão em casa, que vem de uma goleada histórica sobre 5 a 0 sobre o São Paulo.

O Bahia, por sua vez, tenta se distanciar cada vez mais do risco de queda no campeonato. A equipe de Rogério Ceni ocupa a 15ª posição da tabela e a distância para a zona do rebaixamento é de apenas três pontos.

No Palmeiras, Zé Rafael recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e está fora do duelo diante do Bahia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador mais cotado para assumir a vaga entre os titulares do Verdão é o jovem Fabinho. headtopics.com

Pelo laod do Bahia, o desfalque é Cauly, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também foi diagnosticado com uma lesão no musculo adutor da coxa direita.Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo (Vitor Hugo) e Camilo Cândido; Yago felipe, Rezende e Thaciano; Rafael Ratão, Biel e Everaldo.

