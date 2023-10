Saiba o motivo de Gustavo Mioto não ter ido ao primeiro show de Ana Castela nos EUA

fez seu primeiro show nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 26. Porém, um detalhe chamou a atenção dos fãs:, que anunciou a volta do relacionamento com a Boiadeira nesta semana, não esteve presente no show.

Segundo o portal Leo Dias, a assessoria do artista revelou que o cantor não foi ao exterior somente para reencontrar a amada. De acordo com eles, Gustavo também está cumprindo compromissos profissionais.Após reatarem namoro, Ana Castela e Gustavo Mioto surgem aos beijos

Ainda segundo a equipe dele, a apresentação da Boiadeira aconteceu em Pompano Beach, na Flórida, enquanto o sertanejo tinha compromissos em outro estado, no Tennessee:Na última quarta-feira (25/10), Ana fez a felicidade dos fãs ao anunciar a volta do relacionamento com Gustavo Mioto. O casal ficou separado por pouco tempo, cerca de 2 semanas.Mega-Sena headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro: 'O marketing voltou'Em comunicado, Ana Castela e Gustavo Mioto debocharam de rumores em torno da relação Consulte Mais informação ⮕

Após reatar namoro, Ana Castela publica foto com Gustavo Mioto e fãs comemoramNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Caxias e UERJ firmam convênio de cooperação para Lei Paulo GustavoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Câmara aprova urgência de projeto que prorroga prazo dos incentivos da Lei Paulo GustavoCâmara aprova urgência de projeto que prorroga prazo dos incentivos da Lei Paulo Gustavo Consulte Mais informação ⮕

Ana Paula Padrão atualiza quadro de saúde do marido após acidente: 'Ficaremos bemNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Ana Marcela Cunha chega em Santiago para o Pan e sonha com o bicampeonatoNo Jogos de Lima, em 2019, nadadora conquistou o ouro nas águas abertas Consulte Mais informação ⮕