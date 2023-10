Saiba como a guerra entre Israel e o Hamas pode afetar sua viagem à Europa

Manifestantes durante uma marcha a favor da Palestina em Londres, em outubro de 14 — Foto: Justin Tallis / AFP

As autoridades locais reforçaram a segurança em decorrência dos confrontos dos últimos fins de semana em Londres, Madri, Roma e Paris. Aliás, na França, ameaças forçaram a evacuação de locais como o Louvre e diversos aeroportos.

De acordo com o grupo de consultoria de gestão de risco e segurança Crisis24, a probabilidade de que haja novas marchas em todo o continente é grande. Manifestante agita uma bandeira palestina no Monument a la Republique, durante um ato em solidariedade à Gaza em Paris, em 22 de outubro — Foto: Emmanuel Dunand / AFP headtopics.com

No dia 17, o Conselho de Segurança Nacional israelense fez um alerta contra viagens à Turquia e ao Marrocos, alegando o temor de que seus cidadãos em viagem se tornem alvos, além de pedir aos que já se encontram em terras turcas que saiam o mais depressa possível.

No norte da França, em 13 de outubro, um professor foi morto e várias pessoas ficaram feridas depois que um homem armado com uma faca atacou uma escola, no que a polícia local descreveu como um "ataque terrorista islamita". No dia 16, durante a partida da fase classificatória para a Euro 2024 entre a Bélgica e a Suécia, em Bruxelas, um homem atirou em dois suecos, no que também foi descrito como um "ato de terrorismo". headtopics.com

Pontos turísticos e núcleos de transporte público franceses receberam várias ameaças de bomba na semana passada, forçando a retirada de turistas do Louvre e do Palácio de Versalhes. No dia 18, oito aeroportos também receberam ameaças e foram interditados, mas já voltaram a operar normalmente.

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Conheça filmes e documentários para refletir sobre o conflito entre Israel e HamasConfira uma lista de obras que, por meio de abordagens reais ou ficcionais, ajudam a explicar pontos fundamentais da guerra Consulte Mais informação ⮕

ONU rejeita propostas dos EUA e da Rússia para guerra entre Israel e HamasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Nova resolução do Brasil sobre guerra entre Israel e Hamas sairá na próxima semanaEsta será a quinta resolução apresentada no conselho de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) Consulte Mais informação ⮕

Brasil Agora: guerra entre Israel e Hamas passa dos 8 mil mortosBrasil Agora: guerra entre Israel e Hamas passa dos 8 mil mortos Consulte Mais informação ⮕

Guerra entre Israel e Hamas: foguete atinge cidade turística e fere seis no EgitoGuerra entre Israel e Hamas: foguete atinge cidade turística e fere seis no Egito Consulte Mais informação ⮕

Delta cancela voos dos Estados Unidos a Tel Aviv por guerra entre Israel e HamasCompanhia escreveu estar monitorando continuamente o ambiente de segurança em Israel ao confirmar os cancelamentos Consulte Mais informação ⮕