Safra 23/24: previsão é de recorde na produção de soja e redução na do milho

Em relação a safrinha de milho estima-se uma queda no volume de 8,7% em relação ao colhido na safra anterior, corresponde à 98,96 milhões de toneladas. A baixa pode ser explicada pela expectativa de redução na área plantada e na produtividade.

Em relatório divulgado nesta quarta-feira (1), a consultoria reforça a expectativa positiva para a produção de soja 2023/24, que poderia alcançar 165 milhões de toneladas (0,6% a mais que o divulgado em outubro), mas também alerta para as condições climáticas, que devem ser acompanhadas para garantir que a área nacional recorde, de 45,6 milhões de hectares, conseguirá ser semeada, além da necessidade de...

"Para alcançarmos esse nível de produção, o clima precisa ajudar, uma vez que o plantio está atrasado e ainda existe irregularidade de chuvas em importantes regiões produtoras, como no Centro-Oeste. Há o registro, inclusive, de necessidade de replantio em algumas áreas", pondera a especialista de inteligência de mercado do grupo, Ana Luiza Lodi.

