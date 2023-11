Saúdemental: sintomas de doenças psiquiátricas viralizam nas redes entre os jovens; médicos alertam para os riscos

De “possíveis sintomas” relacionados ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) a comportamentos apontados como parte do transtorno bipolar, o aplicativo TikTok apresenta um cardápio extenso de sinais que podem corresponder a uma doença. A hashtag #saúdemental já conta com 3,1 bilhões de visualizações.

Igor Sam, de 29 anos, conta que o processo de buscar respostas sobre sua ansiedade começou quando vídeos relacionados à saúde mental apareceram pela primeira vez no seu feed do TikTok. Ele acredita ter hipocondria, uma condição em que a pessoa sente muita ansiedade e nervosismo em relação à própria saúde.

Os transtornos campeões de menções em vídeos relacionados ao autodiagnóstico são o TDAH, o mais procurado da plataforma, com 4,4 bilhões de visualizações, seguido do transtorno do espectro autista (TEA), com 1,4 bilhões e o transtorno de personalidade limítrofe (conhecido como borderline), apresentando 613,4 milhões.

— Muitas vezes o autodiagnóstico é uma tentativa de sentido para aquilo que até então estava sem sentido na vida desse adolescente. As pessoas vão lendo na internet e vão se identificando com alguns sintomas, não todos os quadros, às vezes apenas um é o suficiente — explica.Para ele, o cenário representa duas perspectivas.

— Esses jovens veem essas nomenclaturas e se identificam, como uma maneira de pertencer ao grupo. É criada uma ideia errada de que todo sofrimento é uma patologia. A adolescência é uma fase de muito sofrimento. Contudo, isso pode fazer com que a pessoa paute a própria vida nessa afirmação — avalia.No início dos anos 90 chegou ao Brasil uma nova geração de medicamentos, anti-depressivos e antipsicóticos.