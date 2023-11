Saída de Rita Serrano da presidência da Caixa é oficializada

A saída de Maria Rita Serrano da presidência da Caixa Econômica Federal foi oficializada nesta segunda-feira (30) no Diário Oficial da União (DOU). O Planalto já confirmou que ela será substituída por Carlos Antônio Vieira Fernandes. A nomeação do economista, no entanto, ainda não foi publicada. Carlos Vieira foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio”, disse o presidente.

