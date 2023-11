Só se deu conta da morte quando o corpo chegou, diz primo de Gabriel, fã da Taylor Swift, sobre reação da mãe

O velório do fã da cantora Taylor Swift, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, morto ao ser esfaqueado num assalto em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi marcado por dor, tristeza e revolta. O primo do jovem, Guilherme Mongenot, em entrevista ao portal MídiaMax afirmou que a mãe do estudante de engenharia, Inês Mongenot — muito abalada —, só aceitou a notícia de que seu único filho foi morto brutalmente ao ver o corpo ser velado.

— Ela (a mãe de Gabriel) só se deu conta da morte do Gabriel quando o corpo chegou em Campo Grande — afirmou o advogado e primo de Gabriel. Entenda por que são necessários mais exames para saber se a fã de Taylor Swift morreu devido ao forte calor A mãe de Gabriel não aceitou dar entrevista





