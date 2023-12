S&P reafirma rating do Brasil em 'BB' com perspectiva estável

A agência de classificação S&P reafirmou o rating soberano do Brasil em 'BB', com perspectiva estável. Segundo a agência, a estrutura institucional do país pode sustentar políticas estáveis e pragmáticas. No entanto, a S&P espera uma correção fiscal gradual e prevê que os déficits fiscais permaneçam grandes. A agência alerta que pode rebaixar a nota brasileira se houver uma deterioração fiscal adicional e um aumento da dívida pública acima do esperado.





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Brasil é o país mais perigoso da América Latina, segundo pesquisaO Brasil subiu 27 posições em relação à pesquisa anterior e agora é considerado o país mais perigoso da América Latina. Crimes violentos, como homicídio, assalto à mão armada e roubo de automóveis, são comuns nas áreas urbanas. A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados. O aviso do governo americano pede para não usar ônibus no Brasil devido ao alto risco de roubo e agressão.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Possível despedida de Messi no Brasil mobiliza torcida para Brasil x ArgentinaA alta procura por ingressos para Brasil x Argentina, nesta terça, no Maracanã, não se deve só ao apelo do clássico. A partida tem status de provável despedida de Messi diante dos brasileiros. Aos 36 anos, o craque só deve ter mais uma oportunidade de atuar no país. E os torcedores querem presenciar o ato final desta relação marcada por poucos gols, mas momentos históricos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Programa Desenrola Brasil facilita a negociação de dívidasEm vigor desde a segunda quinzena de julho, o programa Desenrola Brasil do Governo Federal tem como objetivo facilitar a negociação de dívidas entre pessoas físicas/jurídicas e empresas, incluindo instituições bancárias. A iniciativa prevê uma redução no número de inadimplentes no país. Hoje (22), o Governo Federal realiza o 'Dia D – Mutirão Desenrola' especialmente para a renegociação de inadimplências. Vale lembrar que as condições do programa acontecem até dia 31 de dezembro e, nesse meio tempo, os clientes com dívidas podem procurar as instituições – tal como o Procon. Abaixo, confira os bancos que já foram confirmados no programa. Aproveite para ver se sua organização financeira se enquadra no Desenrola Brasil. Programa Desenrola Brasil conta com a participação de diversas instituições financeiras. (Governo Federal/Reprodução) Desenrola Brasil: descubra se o seu banco integra a lista de participantes O Banco do Brasil e a Caixa Econômica não poderiam ficar de fora da iniciativa do Governo Federal

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Presidente Lula apresenta segundo pacote do governo pela igualdade racialO presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta segunda-feira (20), o segundo pacote do governo pela igualdade racial. O conjunto de 13 ações estruturantes inclui titulações de territórios quilombolas, programas nacionais, bolsas de intercâmbio, acordos de cooperação, grupos de trabalho interministeriais e outras iniciativas que visam garantir ou ampliar o direito à vida, à inclusão, à memória, à terra e à reparação.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Milei, economista libertário, conquista mais províncias no segundo turno🇦🇷 ARGENTINA: Javier Milei obteve uma vitória contundente nas eleições presidenciais, com apoio da maioria em 20 das 23 províncias do país — incluindo a cidade de Buenos Aires Confira:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Eleição argentina: Milei, economista libertário, conquista mais províncias no segundo turnoQuantidade de votos em Milei mostra mudança notável em relação ao primeiro turno, quando o economista ficou em segundo lugar com 30% dos votos, atrás dos 38% alcançados por Sergio Massa:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »