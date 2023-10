São Pedro da Aldeia abre novas inscrições para cursos de assistente administrativo e aplicador de revestimento cerâmico

A prefeitura de São Pedro da Aldeia, em parceria com a Firjan SENAI, abre vagas para cursos de assistente administrativo e aplicador de revestimento cerâmico. As inscrições são feitas no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), das 8h30 às 16h30, localizado na sede do Horto Escola Artesanal.As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas, mas uma lista de espera será criada para casos de desistência.

Para menores de 18 anos, também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original, para os alunos que estão estudando. São oferecidas 22 vagas para o curso de assistente administrativo e 15 vagas para aplicador de revestimento cerâmico.

