São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Tricolor volta a jogar em casa após duas rodadas fora de casa, em buscar de voltar a vencer no Brasileirão. O time vem de um empate recente contra o Athletico-PR por 1 a 1, em jogo disputado em Curitiba. Na tabela, a equipe de Dorival Júnior está em busca dos 45 pontos para se manter tranquilo. Atualmente, soma 39 pontos e está 11ª rodada da competição.

O Cruzeiro, por sua vez, vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Bahia, em jogo disputado no Mineirão. Na tabela, soma 37 pontos e está na 13ª posição da tabela. O treinador Zé Ricardo pode ter alguns retornos importantes, entre eles, Mateus Vital, que se recuperou de uma lombalgia e pode voltar a jogar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: São Paulo x Cruzeiro: estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do BrasileirãoConfronto acontece no Morumbi nesta quinta-feira (2), às 20h

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Rio e São Paulo são destinos mais buscados para o feriado; o que fazer nas cidadesPorto Alegre e Salvador também aparecem entre as cidades brasileiras mais buscadas para os dias de folga em novembro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mais duas metralhadoras furtadas de quartel em São Paulo são recuperadas no RioNa ação, além das armas do Exército também foi apreendido um fuzil calibre 7,62 mm, cuja origem é investigada

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Exército e PM fazem operação para resgatar armas furtadas em quartel de SPMandados de busca e apreensão são cumpridos em Guarulhos, na Grande São Paulo

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: São Paulo terá ônibus gratuito em dias de prova do EnemCatraca livre será das 9h às 21h e valerá para todas as pessoas que utilizarem os coletivos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Sem Morumbi, São Paulo vai jogar na Vila Belmiro contra o RB BragantinoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕