São Paulo tem negociações avançadas com jogador que defendeu a Seleção na Copa do Mundo de 2014

Ao longo da carreira, Luiz Gustavo defendeu o Hoffenheim, Bayern de Munique, Wolfsburg - todos os três da Alemanha -, o Olympique de Marselha, da França, e Fenerbahçe, da Turquia. O último clube do volante foi Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ele jogou pelo time durante a temporada 2022/23. No período, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências em 32 partidas disputadas. De acordo com o site, o São Paulo enxerga a necessidade de um primeiro volante.

