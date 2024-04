São Paulo repudia acusações de manipulação de resultado

O São Paulo rapidamente se manifestou sobre as acusações de John Textor. Sem apresentar provas, o sócio majoritário da SAF do Botafogo afirmou que a derrota tricolor por 5 a 0 para o Palmeiras, em outubro do ano passado, foi manipulada.O empresário explicou que chegou à conclusão através de análises de “grandes especialistas e inteligência artificial”. Repudiando a afirmação, o Tricolor classificou o caso como “infundadas acusações” e acionou seu departamento jurídico para cuidar da situação.

– O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de históri

