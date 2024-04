São Paulo enfrenta o Talleres na estreia da Copa Libertadores

A retomada do São Paulo na temporada depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista se desenha difícil. Na quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), na estreia da Copa Libertadores, o time encara o Talleres, em Córdoba, na Argentina, e terá a missão de parar um rival que não perde há sete jogos na temporada. O Talleres faz uma campanha digna de respeito na Copa da Liga Argentina, competição nacional. A equipe, com quatro vitórias e três empates nas últimas partidas, é vice-líder do grupo A.

São 22 pontos somados em 12 partidas. O time está à frente do River Plate, quarto colocado, com 21 pontos, e a dois pontos de distância do líder Argentinos Juniors. Na competição, foram 21 gols marcados e 13 sofridos. Um dos destaques do Talleres comandado pelo técnico Walter Ribonetto é o meia Rubén Botta, de 34 anos. O jogador tem dois gols e três assistências na temporada. Talleres, um velho fantasma A estreia do São Paulo na Copa Libertadores acontece diante de um antigo fantasm

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sem Calleri, São Paulo inicia semana de estreia na Copa LibertadoresTricolor realiza primeiro de três treinamentos antes de jogo contra Talleres, na Argentina, na próxima quinta-feira (4)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Policiais civis são presos no interior de São Paulo acusados por esquema de extorsãoSegundo as investigações, grupo chegava em lojas, faziam apreensões de mercadorias e valores e forjavam irregularidades no local

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Quais são os 10 distritos mais populosos São Paulo segundo o IBGEVeja as regiões com as maiores populações

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Fabio Assunção e Isa Salmen são flagrados juntos em São PauloO ator e a atriz apareceram juntos numa foto postada por ele durante uma peça em São Paulo. O casal teve a companhia da irmã de Isa e da filha do meio de Fabio, Ella Felipa. Personagens de Fabio Assunção e Isa Salmen protagonizam transa quente na série ‘Fim’. Fabio e Isa estiveram na plateia do espetáculo 'Misery', protagonizada por Mel Lisboa e Marcelo Airoldi. O ator ainda compartilhou outros momentos do fim de semana paulista, marcando a namorada, que respondeu com 'Amores', nos comentários. O ator de 52 anos engatou um namoro com Isa Salmen, de 32, e os dois passaram o carnaval juntos num chalé em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Esta não foi a primeira viagem do novo casal, que se conheceu nos bastidores da série 'Fim', do Globoplay, em 2022. Isa fez uma participação como a sedutora Portenha, uma das conquistas do mulherengo Ciro, interpretado por Fabio Assunção. Os dois, inclusive, protagonizaram cenas quentes durante uma transa no sofá.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Trio são-paulino fica sem punições após Choque-Rei; São Paulo arcará com multaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Destroços de avião que caiu na Serra do Japi, em São Paulo, são localizadosBimotor estava desaparecido desde a noite de quinta-feira

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »