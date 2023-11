São Paulo empata com o Athletico-PR e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e desperdiçou mais uma oportunidade de conquistar a primeira vitória fora de casa na atual edição do torneio. Pablo, fazendo prevalecer a"Lei do ex", abriu o placar para o Furacão. Pablo Maia deixou tudo igual para o Tricolor.

, tendo uma campanha longe de seus domínios superior apenas ao, lanterna do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR, por sua vez, deixou passar a chance de voltar ao G6 do Brasileirão.São Paulo faz sondagem por atacante do Grêmio e se 'assusta' com os valoresO São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbi, contra o, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo, entretanto, respondeu três minutos depois. Após cobrança de escanteio de Wellington Rato, Pablo Maia subiu com muita liberdade e cabeceou no contrapé do goleiro Bento para empatar o confronto na Ligga Arena.A partir daí as duas equipes optaram por se exporem menos, o que tornou o jogo mais moroso. headtopics.com

O Athletico-PR, por sua vez, levou perigo aos 34, quando Canobbio foi lançado nas costas de Nathan e viu Diego Costa errar a bola ao tentar afastá-la, saindo cara a cara com Rafael, que conseguiu fazer a defesa para salvar o São Paulo.Na etapa complementar novamente foi o Athletico-PR quem chegou com perigo pela primeira vez.

O São Paulo só foi responder dez minutos depois, quando Luciano arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa do Athletico-PR e sobrou nos pés de Erison, mas faltou pontaria para o atacante tricolor, que bateu para fora. headtopics.com

Em busca de mais criatividade e, acima de tudo, agressividade, Dorival Júnior decidiu promover as entradas de James Rodríguez e David nas vagas de Luciano e Erison, respectivamente, mas a dinâmica do jogo continuou a mesma. Ambas as equipes continuaram com dificuldade para chegar ao gol adversário, cometendo muitos erros técnicos. Assim, coube ao São Paulo e ao Athletico-PR se conformarem com o empate em 1 a 1 na Ligga Arena.

Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoAthletico-PR e São Paulo se enfrentam no domingo (29), pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro. Consulte Mais informação ⮕

Athletico PR x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Athletico PR x São Paulo é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Athletico-PR e São Paulo empatam em jogo sonolento pelo BrasileirãoPablo, para o Furacão, e Pablo Maia, para o Tricolor, marcam na Ligga Arena Consulte Mais informação ⮕

Com 'lei do ex', Athletico-PR e São Paulo empatam por 1 a 1São Paulo segue sem vencer fora de casa neste Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Em tarde de 'Pablos', Athletico-PR e São Paulo empatam pelo Campeonato BrasileiroEm tarde de 'Pablos' e 'Lei do ex', Athletico-PR e São Paulo empataram por 1 a 1 na Ligga Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Athletico-PR x São Paulo ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕