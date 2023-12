Síndrome do fim do ano: quando as festas trazem angústia e tristeza

Luzes de Natal, ceia no forno, presentes e novas metas para o ano que chega normalmente trazem sentimentos positivos e de felicidade. Mas para muitas pessoas, a sensação é contrária: estresse, angústia e tristeza muitas vezes surgem na época de festas, em conjunto com a culpa de não se sentir bem em uma época tão feliz. Para psicólogos, o sentimento já tem nome: ‘síndrome do fim do ano’, ou ‘dezembrite’.

Apesar de não ser uma condição médica, como o transtorno de ansiedade ou depressão, a síndrome tem este apelido justamente pelo aumento de casos de pessoas angustiadas com o momento festivo do fim do ano. Camila dos Santos, de 25 anos, sente a ‘dezembrite’ principalmente pela sensação de fim de ciclo. “Para mim, tem algo a ver com o fim do ano e o começo de um novo ciclo, além da expectativa das pessoas sempre quererem fazer votos para serem melhores, ou um monte de tarefas que querem cumprir”, diz. A médica geriatra e psiquiatra Roberta França afirma que, muitas vezes, as pessoas revivem angústias nesta époc





