Sánchez pedirá a los militantes que avalen la negociación con los independentistas, pero sin citar la amnistía

La negociación para la investidura avanza y Pedro Sánchez ya está preparando a su partido para un pacto decisivo con los partidos independentistas que supondrá previsiblemente una amnistía para los encausados del procés y más cuestiones delicadas.

“Primero, porque queremos que la militancia se pronuncie sobre los acuerdos que tengamos con el resto de las formaciones políticas, y en segundo lugar porque no podemos entrar en más detalle porque estamos en ese proceso de negociación, no solo con Junts per Catalunya y con ERC sino también con PNV, con el BNG, con Bildu y también con Coalición Canaria.

