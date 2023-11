Só 2 dos 38 ministros de Lula cogitam disputar prefeituras em 2024

FRENTE AMPLA - Lula ampliou para 37 o número de ministérios: os cargos foram divididos entre nove partidos políticos que apoiam o governo - Acompanhe por VEJA e também tenha acesso aos conteúdos digitais de todos os outros títulos Abril*Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites e apps da Veja e de todas publicações Abril: Veja, Veja SP, Veja Rio, Veja Saúde, Claudia, Superinteressante, Quatro Rodas, Você SA e Você RH.

Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao afirmar que não alcançaria déficit zero em 2024Presidente do PT fez postagem em rede social sobre declaração de Lula em café da manhã com jornalistas Consulte Mais informação ⮕

Unicamp 2024: veja horários e o que levar para a prova deste domingo (29)Mais de 64 mil candidatos farão prova com 72 questões a partir das 13h deste domingo Consulte Mais informação ⮕

Aproximação com Lula e movimentos para as eleições de 2024 geram debandada no PLCinco deputados federais já deixaram ou negociam a saída do partido, movimento seguido também por lideranças regionais Consulte Mais informação ⮕

‘Lula assumiu responsabilidade ao dizer que meta zero em 2024 é inexequível’, diz Gleisi HoffmannEm entrevista, a presidente do PT afirmou que a agenda é de Lula: “Não tem uma agenda do Ministério da Fazenda, uma do Ministério da Saúde” Consulte Mais informação ⮕

Darlan, sensação da seleção de vôlei, quer 'se provar' no caminho até Paris-2024Oposto, que virou xodó após brilhar no Pré-Olímpico, ainda se sente órfão do ex-técnico e agora amigo Renan dal Zotto Consulte Mais informação ⮕

F1: conheça as novas regras que podem mudar as dinâmicas das corridas para 2024Proposta é equilibrar a competitividade entre as equipes e deixar a modalidade mais atrativa para novas fabricantes Consulte Mais informação ⮕