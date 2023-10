Ruy Goiaba na Crusoé: Lule é mulher negre e trans

Ruy Goiaba (foto) comenta a demissão da presidente da Caixa, Rita Serrano, mais um caso em que Lula —esse progressista— trocou uma mulher por um homem em seu governo“Sua Lulidade finalmente cumpriu o que combinara com Arthur Lira e tirou Rita Serrano da chefia do banco estatal, para pôr um nome mais ao gosto do cacique do Centrão.

O problema é que o Ministério das Mulheres havia planejado para o mesmo dia da demissão o lançamento de um programa chamado Brasil sem Misoginia, que tem entre seus objetivos, abre aspas, “apoiar mulheres em espaços de poder e de decisão”, fecha aspas.

