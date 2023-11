Russos invadem aeroporto e tentam atacar passageiros israelenses

O avião precisou pousar em um aeroporto alternativo, onde também enfrentou tumultos. Os passageiros foram instruídos a permanecer dentro do avião e a polícia foi acionada.

que faz parte da Federação Russa. De acordo com a imprensa local, a multidão era formada em sua maioria porOs comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Veja quem são as vítimas de voo que caiu com 12 pessoas no AcreEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Avião de pequeno porte cai em Rio Branco, no Acre, e deixa 12 mortosAeronave, que realizava voo particular, explodiu logo após a decolagem e caiu na mata Consulte Mais informação ⮕

Israel ataca Gaza depois de bombardear túneis do HamasNo 22º dia do conflito, o território palestino de Gaza, sitiado por Israel, está agora isolado devido ao corte das comunicações e de Internet. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz para moradores deixarem norte de Gaza imediatamente; AO VIVOTropas seguem no território palestino neste sábado, na mais longa incursão por terra desde o início da guerra. Mais de 150 alvos foram bombardeados nas últimas horas. Falta de internet dificulta socorro a vítimas, segundo OMS. Consulte Mais informação ⮕