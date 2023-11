Rusia y China se presentan como garantes del derecho internacional frente a las contradicciones occidentales en Gaza

Antes de llamar al dirigente israelí, Putin conversó con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y con los líderes de Irán y Siria, dos naciones que apoyan a Hamás y a otra organización terrorista libanesa que amenaza a Israel desde el norte, Hezbolá. El Kremlin trata de mantener un delicado equilibrio en la región.

