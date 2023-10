Rozana revela crush em Tarek, do MasterChef: 'Saudade do que a gente não viveu'

Quando Tarek foi eliminado do MasterChef Profissionais, no 2º episódio da quinta temporada, Rozana lamentou afirmando sentir saudade do que os dois não viveram juntos. Dias depois, nas redes sociais, ela voltou a elogiar o cozinheiro. 'Um pãozinho sírio desse hein', brincou. Mas afinal, existe ou não um romance nos bastidores do MasterChef?Eliminada da semana, Rozana participou do QG MasterChef e respondeu a pergunta de uma vez por todas.

Essa linhagem ai está em extinção”, brincou. Questionada, ela revelou que os dois se tornaram amigos e ainda mantém contato. “A gente continua com saudade do que a gente não viveu. Mas a gente se fala, sim, tenho um carinho enorme por ele. Ele tem um coração maravilhoso. A gente se encontrou, eu, ele, Bruno e Franklin. A gente foi na Imersão MasterChef .” https://twitter.

