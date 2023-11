Roteiro Antagonista: Uma semana dos mortos bem viva

Agenda da semana tem a segunda vez de Bolsonaro inelegível, LDO numa casa do Congresso, preparações para reforma tributária em outra, e novo CopomPara a agenda desta semana, temos a segunda vez de Bolsonaro inelegível, LDO numa casa, preparações para reforma tributária em outra, e um novo Copom.

Na área econômica, é a semana da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O resultado deve sair no início da noite de quarta-feira (1º), com viés de novo corte na taxa Selic.O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não tem sessões esta semana.

Na tarde de terça, a CCJ do Senado debate um projeto do próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para. O debate, com especialistas na área da saúde, ocorre às 14h. Na Comissão de Segurança Pública, os senadores podem definir se os agentes da Funai em operação de fiscalização poderão andar armados. headtopics.com

Tudo isso na expectativa do início das votações da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que deve ocorrer no dia 7 de novembro.Novos dados sobre o mercado de trabalho são divulgados nesta terça-feira (31), na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).Há nove projetos de lei aguardando a sanção de Lula nesta semana.

