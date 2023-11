Rosalía se disfraza con el vestido de cisne de Björk en Halloween

Kendall Jenner ha sido la anfitriona de una de las fiestas más exclusivas que se han organizado estos días en Hollywood para celebrar Halloween. Por la gran celebración, que tuvo lugar en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, se dejaron ver muchos rostros conocidos disfrazados. Entre los invitados estaba la cantante Rosalía, que lució una réplica del famoso vestido de cisne que llevó Björk en la gala de los Oscar 2001.

Con este disfraz, Rosalía ha homenajeado a una artista a la que siempre cita como referencia. Ambas cantantes además anunciaron recientemente una colaboración. En octubre, Björk explicó en sus redes sociales que se trata de un tema llamado Oral. Esta colaboración tiene un objetivo benéfico ya que los beneficios irán destinados a la defensa legal de los activistas contra las piscifactorías.

Tiros em festa de Halloween deixam dois mortos e 18 feridos nos Estados UnidosUma pessoa foi detida na manhã de domingo e a polícia está procurando outros suspeitos de atirar Consulte Mais informação ⮕

Festa de Halloween nos EUA acaba com dois mortos e quase 20 feridosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa mortos na FlóridaDisparos foram feitos após uma briga entre dois grupos numa rua movimentada com bares e restaurantes, em Tampa Consulte Mais informação ⮕

Una ‘rave’ sin fin de Halloween en un descampado de GranadaEntre 200 y 300 personas se reúnen en un paraje a las afueras de Guadix desde el sábado sin intención de acabar la fiesta Consulte Mais informação ⮕

Ataque em festa de Halloween deixa mortos e feridos nos Estados UnidosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Planes divertidos y terroríficos para un Halloween inolvidable en MadridTeatro, astronomía, museos y por supuesto, una increíble fiesta de disfraces forman parte de nuestra lista de eventos para esta celebración Consulte Mais informação ⮕