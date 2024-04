Ronnie Lessa ficará mais um ano preso pela morte de Marielle Franco

O ex-policial militar Ronnie Lessa, acusador de matar Marielle Franco e Anderson Gomes, ficará mais um ano preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. O corregedor da unidade acolheu a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro e autorizou a renovação do prazo de permanência até março de 2025.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o juiz Gustavo Gomes Kalil proferiu, no dia 19 de março, a decisão de prorrogar por até três anos a permanência de Lessa no presídio de segurança máxima. O magistrado ressaltou que os motivos para manutenção do ex-PM na unidade permanecem intactos. O prazo para o pedido de renovação expirava no dia 21 de março, mas o ofício foi enviado à 5ª Vara Federal de Campo Grande no dia anterior. Lessa está preso pelo assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson desde março de 2019, assim como seu comparsa Élcio de Queiro

