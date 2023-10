Romântica, Lexa elogia novo affair: 'Você é luz'

Rio - Lexa, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para elogiar seu novo affair, Ricardo Vianna, de 31. A cantora, que já foi vista em clima de romance com o ator, demonstrou todo o seu lado romântico ao comentar um novo registro do rapaz, publicado através do Instagram. fotogaleria 'Em casa', escreveu Ricardo ao compartilhar um vídeo onde aparece mergulhando no mar. 'Ah, que vídeo lindo! Você é luz!', derreteu-se a funkeira.

'Nós somos', respondeu o artista. Na quarta-feira, Lexa fez um desabafo sobre as críticas que havia recebido após assumir seu affair com Ricardo, pouco tempo depois de anunciar o término de seu casamento com MC Guimê. 'Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um 'homem' acham absurdo!', pontuou a cantora. 'Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

10 notícias de tecnologia para você começar o dia (26/10)Comece esta quinta-feira (26) por dentro de tudo o que rolou no mundo da Ciência e Tecnologia Consulte Mais informação ⮕

10 notícias de tecnologia para você começar o dia (27/10)Comece esta sexta-feira (27) por dentro de tudo o que rolou no mundo da Ciência e Tecnologia Consulte Mais informação ⮕

Lexa arrasa de biquíni fio-dental em Búzios e fãs elogiamNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry arrasa com look neon para comemorar aniversárioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Lexa rebate críticas sobre affair com Ricardo Vianna: 'Cansada'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Lexa celebra aniversário da mãe na web: 'Minha melhor amiga, meu lar'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕