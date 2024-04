Romance brasileiro "Terrapreta" é traduzido para o francês

"Terrapreta", o primeiro romance de Rita Carelli, vencedor no Brasil do importante prêmio São Paulo de literatura em 2022, acaba de ser traduzido para o francês. Publicado pela editora Metailié, o livro chega às livrarias com elogios de críticos literários. "Terre Noire", traduzido para o francês por Marine Duval, recebeu elogios da imprensa especializada francesa. A importante revista semanal deu a nota três "T", equivalente a muito bom, ao romance de Rita Carelli.

"Quando na Amazônia, o mito prevalece sobre a realidade", resume a crítica. "Terrapreta" é um romance de formação que leva o leitor a uma aldeia do Alto Xingu, seguindo os passos de uma adolescente que viu a sua vida alterada subitamente depois da morte inesperada da mãe e vai morar com o pai antropólogo. Em contato com a cosmovisão dos indígenas, a adolescente se transforma. O livro articula tempos e lugares, transitando entre São Paulo, Xingu e Paris

