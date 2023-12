Romênia e Bulgária se tornarão membros do espaço Schengen

Rumania e Bulgária começarão a ser membros do espaço Schengen em poucos meses. Doze anos depois de iniciar o processo de entrada na zona de livre circulação europeia, e a apenas algumas horas do fim da presidência rotativa espanhola do Conselho da UE neste domingo, os Estados concordaram por unanimidade neste sábado com a 'plena incorporação' dos dois países a esta zona de mais de 400 milhões de pessoas sem controles de passaporte, que agora passará de 27 para 29 membros.

O processo, no entanto, será realizado de forma gradual a partir de março. Nesse mês, será efetivo nas fronteiras aéreas e marítimas, enquanto as terrestres ficarão para mais tarde. A decisão foi possível depois que a Áustria levantou o veto que mantinha há um ano - quando foi aprovada, em uma reunião de ministros do Interior da UE, a adesão ao Schengen de outro país candidato, a Croácia, que foi oficializada em 1º de janeiro - por preocupações com a imigração





