Roger Waters recebe Medalha Pedro Ernesto na Câmara do Rio

O ex-vocalista e um dos fundadores da banda de rock Pink Floyd Roger Waters recebeu a Medalha Pedro Ernesto na manhã desta sexta-feira (27), na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A homenagem é a principal concedida pela casa legislativa e foi uma iniciativa da vereadora Monica Benício (PSOL). A parlamentar destacou que Roger Waters se tornou um amigo e companheiro de luta após o assassinato de sua mulher, a ex-vereadora Marielle Franco, em 2018.

Roger Waters ficou comovido com a premiação e declarou que estar com mães, professores, defensores dos direitos humanos e ativistas de favelas era emocionante. O cantor disse que vai homenagear a ex-vereadora Marielle Franco em seu próximo show, no Rio de Janeiro, no sábado (28), e revelou que sua mãe foi uma grande inspiração em sua luta pelos direitos humanos e o ensinou que era preciso recorrer à leitura para tomar decisões difíceis.

Consulte Mais informação:

cartacapital »

Roger Waters recebe Medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

A homenagem da viúva de Marielle Franco a Roger Waters no Rio de JaneiroO ex-baixista do Pink Floyd recebeu a medalha Pedro Ernesto, maior honraria da cidade Consulte Mais informação ⮕

Show de Roger Waters, musical 'Funny girl', filme 'O assassino': o melhor do fim de semanaDestaques da agenda cultural de 27 a 29 de outubro também incluem apresentações gratuitas e novas exposições Consulte Mais informação ⮕

Após apagão, Engenhão garante energia para show de Roger Waters, no sábado à noiteAlém de compromisso do estádio, produção da turnê do cantor e compositor britânico tem geradores próprios para eventuais emergências Consulte Mais informação ⮕

Roger Waters, Sean Kingston, Måneskin, Planet Hemp e mais: os shows da semanaVeja os destaques da agenda musical que embala o Rio de Janeiro de 26 de outubro a 1º de novembro, que ainda conta com a primeira edição do Prio Blues & Jazz Festival Consulte Mais informação ⮕

Metrô e SuperVia montam esquema especial para show de Roger Waters, no EngenhãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕