Roger Waters recebe Medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal do Rio

Rio - Roger Waters, que está de passagem pelo Brasil para os shows de sua turnê de despedida, recebeu, nesta sexta-feira, a Medalha Pedro Ernesto, na Câmara Municipal do Rio. A honraria foi concedida a partir de uma iniciativa da vereadora Mônica Benício (PSOL), viúva de Marielle Franco (1979 - 2018).

Ele compreende que a paz não é apenas a ausência da guerra, mas a presença de justiça, igualdade e liberdade', disse a vereadora sobre o músico, que já chegou a prestar uma homenagem a Marielle em um show realizado no Maracanã, em 2018. Passagem pelo Brasil Waters, que é um dos fundadores da banda Pink Floyd, se apresentará neste sábado, no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Após apagão, Engenhão garante energia para show de Roger Waters, no sábado à noiteAlém de compromisso do estádio, produção da turnê do cantor e compositor britânico tem geradores próprios para eventuais emergências Consulte Mais informação ⮕

Roger Waters, Sean Kingston, Måneskin, Planet Hemp e mais: os shows da semanaVeja os destaques da agenda musical que embala o Rio de Janeiro de 26 de outubro a 1º de novembro, que ainda conta com a primeira edição do Prio Blues & Jazz Festival Consulte Mais informação ⮕

Metrô e SuperVia montam esquema especial para show de Roger Waters, no EngenhãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Show de Roger Waters, musical 'Funny girl', filme 'O assassino': o melhor do fim de semanaDestaques da agenda cultural de 27 a 29 de outubro também incluem apresentações gratuitas e novas exposições Consulte Mais informação ⮕

Roger Waters vai receber a Medalha de Mérito Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de JaneiroA única vereadora que votou contra a comenda foi Teresa Bergher Consulte Mais informação ⮕

Marina Sena e Alcione de graça, Roger Waters, Planet Hemp e festival de jazz e blues; veja o que fazer no RioGuia RJ mostra programação cultural e opções de lazer para curtir a cidade do Rio de Janeiro entre os dias 27e 29 de setembro e no início da semana que vem. Consulte Mais informação ⮕