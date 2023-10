Rodrigo Caio não deseja renovar com o Flamengo e alega falta de transparência do clube com a torcida

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio não deve permanecer no Flamengo em 2024. O jogador tem contrato até o final do ano, e a diretoria do Rubro-Negro já decidiu que não estenderá seu vínculo. Segundo o portal 'Coluna do Fla', o defensor também não pretende permanecer e alega falta de transparência do clube em esclarecer suas condições físicas para a torcida.

O zagueiro recusou propostas do Coritiba e do Cruzeiro durante o ano e tinha esperança de que conseguiria renovar seu contrato com o Flamengo. Além disso, Rodrigo vivia a expectativa de uma mudança na opinião da diretoria após a chegada de Tite. Entretanto, isso não aconteceu, e o atleta vive seus últimos meses no clube.

