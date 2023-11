Rodrigo Amendoim: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre morte de influenciador digital

Um influenciador digital foi encontrado morto no sábado (28), dentro do apartamento onde morava, em um condomínio no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Rodrigo de Souza Silva, conhecido como "Amendoim", tinha 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais.

Ele costumava interagir diariamente na internet e era amigo de outros influenciadores, com quem gravava vídeos frequentemente, entre eles Cristian Bell, que se desesperou com a morte e postou um vídeos aos prantos, ainda na noite de sábado.

Lore Rufis e Laís Santiago, ex-namorada de Rodrigo e mãe do filho dele, também lamentaram a perda nas redes sociais, horas depois. Sthe Matos disse aos seguidores que chegou a passar mal com a notícia da morte de Amendoim. headtopics.com

A Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte seriam apuradas e não confirmou que o caso foi registrado como suicídio. Como ele foi encontrado? A Polícia Civil informou que Rodrigo Amendoim foi encontrado em cima de uma cama, em um dos cômodos do apartamento. Disse ainda que ao lado do corpo dele havia uma pistola e um carregador.

