Rodada do Campeonato Brasileiro pode ter a maior média de gols da história

Rio - A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi realizada entre quarta e quinta-feira, se tornou uma das que tiveram mais gols marcados na história da competição. Até o momento, 36 gols foram marcados em nove jogos, o que representa uma média de quatro gols por jogo. O confronto adiado entre Fortaleza e Botafogo fechará a rodada no dia 23 de novembro.

Foram marcados 39 gols, em dez jogos. Na quarta-feira, a vitória do Fluminense diante do Goiás, por 5 a 3, já dava indícios que o meio de semana seria de muitas bolas na rede. No mesmo dia, outras três partidas tiveram cinco gols: Athletico-PR 3x2 América-MG; Palmeiras 5x0 São Paulo; e Grêmio 3x2 Flamengo.

