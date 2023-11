Rizek critica declaração de Romário e dispara: 'Vai mandar eu me f* também'

- Eu queria falar um negócio: Romário é um dos maiores jogadores da história do futebol, mas hoje ele é um senador da República. Um senador da República falar: 'quero que os argentinos se f****'.

- Romário, se ler, vai dizer"quero que esse mané se f*** também". Só acho que podemos ser melhor do que os racistas que tanto criticamos. Generalizar o que vemos nos estádios deles para toda a população argentina é não enxergar o que acontece, também, dentro do nosso país. Temos muito em comum com nossos vizinhos. Os mesmos sofrimentos do continente.

Romário também pediu a permanência de Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira e disse:"Que se f*** o Ancelotti". O ex-atacante somou passagem por grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona, PSV, Valencia, Fluminense, Vasco e Flamengo. Atualmente, o ex-atleta é senador da República pelo Rio de Janeiro.

