Risco fiscal da União no Judiciário continua crescendo e chega a quase R$ 4 trilhões

soma quase R$ 4 trilhões, mantendo a trajetória de alta observada desde 2019. Somando todos os processos de perda provável e possível, o governo federal tem uma exposição de R$ 3,9 trilhões na Justiça, alta de 3,9% em relação ao ano passado, quando somou R$ 3,7 trilhões.

Os processos são classificados pelo governo em duas categorias: perda provável e perda possível. Eles envolvem tanto casos com potencial para resultar em despesas pela União, os precatórios, quanto ações nas quais o governo não terá despesas diretas em caso de perda, mas que terão impacto na arrecadação.

"Historicamente, as ações de risco provável apresentam um maior ritmo de elevação, especialmente a partir do ano de 2019", aponta o Tesouro no documento.

Já os processos de perda possível se mantiveram estáveis, com uma ligeira alta de R$ 2,741 trilhões em 2022 para R$ 2,782 trilhões em 2023. O relalório também pontua que o governo criou neste ano o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. O objetivo é propor medidas de aprimoramento da governança do acompanhamento e do monitoramento dos riscos fiscais judiciais da União, das suas autarquias e das suas fundações. O órgão é composto pelo Ministério da Fazenda, do Planejamento e pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Presidente diz que e a meta de déficit fiscal de 2024 "não precisa ser zero", contrariando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que está previsto no arcabouço fiscal

