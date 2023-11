Riquelme afila al Atlético

Un Atlético grácil, colectivo y brillante con la pelota pasó por encima del Alavés para lograr su decimocuarta victoria consecutiva en casa, otra marca histórica para grabar en la era Simeone, que ya había registrado ese guarismo entre las temporadas 20011-12 y 20012-13. El tanto final de Guevara no refleja la diferencia de juego. Con más puntería, el Atlético habría goleado.

Uno de ellos, lo cabeceó alto Morata, apenas un par de minutos después de que el propio Riquelme exigiera a Siviera con un derechazo sin apenas ángulo. La versión del Atlético fue tan completa que apenas hubo señales del Alavés, sometido y entregado a que Samu Omorodion le ganara la espalda a Witsel en una pelota larga. El belga se le anticipó bien en las disputas aéreas y le aguantó cuando le quiso encarar.

