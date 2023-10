Rioluz aumenta o número de equipes de manutenção de iluminação da cidade

A Rioluz reforçou o número de equipes de manutenção do parque de iluminação pública. Agora são 90 equipes atuando entre as sete gerências espalhadas pela cidade, 28 equipes a mais atendendo os reparos na iluminação.

Além disso, em setembro, a Rioluz dobrou o número de equipes que atendem exclusivamente as comunidades do Rio, de sete passou a atuar com 14 equipes diárias. Com esse reforço, estima-se diminuir o tempo de espera de atendimento de 15 dias para 7 dias.

De acordo com a Ouvidoria da Rioluz, houve uma redução nos pedidos de atendimentos em comunidades pela Central 1746. O número de chamados de agosto a outubro foi de 537, 10% a menos em relação aos meses anteriores, de junho a agosto, quando foram contabilizados 651 pedidos de manutenção em comunidades. headtopics.com

