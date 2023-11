Rio pode ter pancadas rápidas de chuva moderada a forte na tarde desta segunda-feira; veja previsão

Quinto e último capítulo da série especial para assinantes do projeto Tem Que Ler discute os entraves para o combate aos grupos paramilitaresDois sargentos foram submetidos ao conselho de disciplina da corporação; outros três agentes também foram investigados no inquérito que apura envolvimento com a milícia de Itaguaí, na Região Metropolitana

Polícia de Portugal pede desculpas por ter considerado pais de Madeleine McCann 'suspeitos' de sumiço Caso aconteceu em maio de 2007 e deu origem a uma campanha internacional de buscas, em que as fotos da menina, de olhos claros e cabelos castanhos, rodaram o mundoBurger Fest será de 1º a 30 de novembro com 20 endereços no Rio; confira quais sãoTanques de Israel entram nas periferias de Gaza, e Exército intensifica ataques

Autoridades israelenses afirmam ter matado 'dezenas de terroristas em centenas de ataques'; segundo porta-voz militar, mais de 600 alvos foram bombardeados em 24 horas

Milhares de manifestantes pedem em Madri cessar-fogo em GazaNão ignorem o sofrimento palestino' e 'as chamas não mentem', diziam alguns dos cartazes da marcha

Após fim de semana abafado, Rio tem previsão de pancadas de chuva

Rio entra em estágio de mobilização por previsão de chuva moderada a forte

Segunda-feira no Rio será de calor e pancadas de chuva

Taylor Swift retoma 'Eras Tour' após pausa para descanso e namoro; turnê segue para Brasil e ArgentinaCantora, que agora chegou ao patamar de bilionária, se apresenta no Rio e em São Paulo

Roger Waters recebe Medalha Pedro Ernesto na Câmara do Rio